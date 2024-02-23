ضبط المسئول عن محل بالموسكي لحيازته أجهزة فك شفرة القنوات بالمخالفة للقانون

ضبط رجال الأمن بالقاهرة المدير المسئول عن محل لبيع الإلكترونيات بالموسكي لحيازته أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن محل للإلكترونيات له معلومات جنائية كائن بدائرة قسم شرطة الموسكـــى ببيع وتداول أجهــزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الإتصـــال بالإنترنت ، تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط المذكور حال تواجده بالمحل.

وعثر بداخــل مخزن مُلحق به على (120 جهاز ريسيفر "ماركات مختلفة" مُجهزين لفك شفرات القنوات الفضائية المشفـــرة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.