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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يحكم قبضته علي تجار مخدرات بالقاهرة | صور

احد المتهمين وامامه
احد المتهمين وامامه الحشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الإستروكس).

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهم (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابه العامه التحقيقات.

حشيش استروكس الحشيش القاهرة تجار مخدرات مخدر الاستروكس مخدرات مديرية أمن القاهرة

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