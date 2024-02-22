الأمن يحكم قبضته علي تجار مخدرات بالقاهرة | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الإستروكس).

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهم (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابه العامه التحقيقات.