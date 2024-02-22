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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مديرية أمن القاهرة تكشف لغز بلاغات سرقة وتضبط الجناة

لصوص تم ضبطهم
لصوص تم ضبطهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط (عاملان) لقيامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (مقيم بمحافظة الغربية) تم ضبطه.

وضبط ( عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلـــوب "المُغافلة" وأقر بإرتكابه (6) وقائع، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النيــة" (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه.    

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترف بإرتكاب (7) وقائع، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) تم ضبطه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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