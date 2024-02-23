جوزيه جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق المران الأول على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحرص جوميز على تحفيز اللاعبين قبل المران، وشرح المدير الفني للاعبين التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في مران اليوم استعدادا لمواجهة فريق أبو سليم الليبي .

وأدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية لفك العضلات قبل انطلاق المران تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.