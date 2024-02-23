عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوزيه جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

صدى البلد

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق المران الأول على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحرص جوميز على تحفيز اللاعبين قبل المران، وشرح المدير الفني للاعبين التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في مران اليوم استعدادا لمواجهة فريق أبو سليم الليبي .

وأدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية لفك العضلات قبل انطلاق المران تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

أبوسليم الليبي أستعدادا لمواجهة البرتغالى جوزيه جوميز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية تحفيز اللاعبين مدينة عنابة الجزائرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

3 ظواهر جوية| الأرصاد تعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

انخفاض الذهب في هذا التوقيت.. الشعبة تعلن الموعد المناسب لشراء الشبكة

جيب قصير.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالكويت

ترشيحاتنا

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

القضاء الإداري يسدل الستار على دعوى استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات غدا

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 .. فضلها والمستحب فيها ودعاؤها وحكم صيامها

أسعار الحديد اليوم و3550 جنيها زيادة في "الجارحي"

الخير على الأبواب: التموين تُخفض أسعار الزيت مع اقتراب شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

فيديو

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ