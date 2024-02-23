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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال أسابيع.. أغرب رحلة لمشاهدة كسوف الشمس خارج الأرض

صدى البلد

تستعد شركة طيران لتقديم فرصة فريدة للمسافرين للاستمتاع بمشاهدة كسوف الشمس الكلي في عام 2024 من ارتفاع 30,000 قدم في السماء.

ووفقا لموقع “سبيس” لعلوم الفضاء" تعتبر هذه الرحلة فرصة نادرة لمتابعة الكسوف من داخل مسار الكسوف الكلي، مما يوفر للمسافرين منظرًا فريدًا من نوعه للكسوف الشمسي الكلي في يوم 8 أبريل 2024.

تبدأ الرحلة في مدينة أوستن بولاية تكساس في تمام الساعة 12:15 ظهرًا بالتوقيت المركزي، وتنتهي في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان في تمام الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت الشرقي في نفس اليوم.

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 تتميز الرحلة بأنها تجربة مميزة حيث تتم على متن طائرة من طراز Airbus A220-300 التي تحتوي على نوافذ كبيرة تمكن المسافرين من مشاهدة الكسوف بوضوح أثناء الطيران.

وقد صرح إريك بيك، المدير التنفيذي لتخطيط الشبكة المحلية لشركة دلتا للطيران، قائلاً: “تعتبر هذه الرحلة نتيجة للتعاون الكبير وتعكس العمل الجماعي الوثيق الذي تتميز به شركة دلتا، بدءًا من اختيار طائرة تحتوي على نوافذ أكبر وتحديد وقت المغادرة الدقيق من مدينة أوستن والخبرات التي ستتاح للمسافرين في المطار وأثناء الرحلة”.

وعلى الرغم من أن هناك رحلة واحدة فقط في المسار المباشر للكسوف، إلا أن المسافرين الآخرين لا يزال بإمكانهم الاستمتاع بنظرة على الكسوف أثناء رحلتهم على متن خمس رحلات أخرى في نفس اليوم.

الكسوف الكلي الكسوف

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