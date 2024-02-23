عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم وزير دفاع كوريا.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 194 فردا وكيانا لضرب روسيا

عقوبات الاتحاد الأوروبي
عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اعتماد حزمة العقوبات الـ13 على روسيا، والتي تشمل 194 فردا وكيانا، بسبب حربها الشاملة على أوكرانيا.

وقال المجلس في بيان  له اليوم الجمعة، إن الحزمة تستهدف 106 أفراد إضافيين و88 كيانا متورطا في العدوان الروسي على أوكرانيا.

ووفقا للبيان، تشمل القائمة شركات من الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا؛ وأفراد من كوريا الشمالية على رأسهم وزير الدفاع.

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "مع وصولنا إلى علامة محزنة منذ عامين منذ أن أطلق فلاديمير بوتين الحرب الشاملة على أوكرانيا، يواصل الاتحاد الأوروبي الضغط على روسيا".

وتابع "اليوم، نزيد من تشديد التدابير التقييدية ضد القطاع العسكري والدفاعي الروسي، ونستهدف المزيد من الكيانات في البلدان الثالثة التي توفر المعدات وكذلك المسؤولين عن الترحيل غير القانوني وإعادة التعليم العسكري للأطفال الأوكرانيين".

وأدرج  المجلس 27 شركة أخرى ضمن قائمة العقوبات باعتبارها تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي.

وستخضع تلك الشركات لقيود تصدير أكثر صرامة فيما يتعلق بالسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي قد تسهم في التطوير التكنولوجي للقطاع العسكري الروسي، على سبيل المثال مكونات الطائرات المُسيرة.

وتقع بعض هذه الكيانات في بلدان ثالثة وقد استخدمت للتحايل على القيود التجارية، في حين أن البعض الآخر عبارة عن شركات روسية تشارك في تطوير وتصنيع وتوريد الإلكترونيات للمجمع العسكري والصناعي الروسي.

كما سيتم فرض قيود على التصدير على المكونات المستخدمة لتطوير وإنتاج الطائرات بدون طيار والسلع التي تساهم في تعزيز القدرات الصناعية الروسية، مثل المحولات الكهربائية.

وتستهدف حزمة العقوبات الثالثة عشرة أيضا المتورطين في توريد الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

وتمت معاقبة أكثر من 2000 شخص وشركة من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب "أفعال تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية وسيادة واستقلال أوكرانيا" منذ بداية الحرب الروسية الشامل في 24 فبراير 2022.

وقبل الذكرى السنوية الثانية للحرب الشاملة، كرر حلفاء كييف دعمهم وأعلنوا عن حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وأعلنت المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في 22 فبراير، تستهدف أكثر من 50 فردا وشركة تساعد في دعم آلة الحرب الروسية من خلال توفير المعدات العسكرية والإيرادات للدولة الروسية.

وقبل قليل، أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أكثر من 500 هدف وكيان كحزمة جديدة ضد روسيا  بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا ومقتل زعيم المعارض نافالني.

وقال إن العقوبات ستستهدف الأفراد المرتبطين بسجن نافالني وكذلك القطاع المالي والقاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا؛ كما ستستهدف القاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات المشتريات والمتهربين من العقوبات.

الاتحاد الأوروبي العدوان الروسي على أوكرانيا العدوان الروسي جوزيب بوريل جوزيب بوري قائمة العقوبات كازاخستان مجلس الاتحاد الأوروبي وزير دفاع كوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

850 جنيها في يوم.. صدمة في أسواق الذهب بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر

موضوعات متعلقة

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

الإنتاج الحربي في 2023 | استحداث صناعات عسكرية .. تنفيذ 7 مشروعات

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

تحصيل 314 مليون جنيه مستحقات بـ9 دول.. العمل ترصد جهودها خلال 2023| إنفوجراف

لماذا حذرنا النبي من تفسير الأحلام التي ننساها عند الاستيقاظ؟ يجب عليك تنفيذ أمرين

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

ترشيحاتنا

رأس الحكمة .. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بعد قليل

سعر مايتعوضش.. أرخص رينو لوجان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

بينهم وزير دفاع كوريا.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 194 فردا وكيانا لضرب روسيا

كتائب القسام تنفذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء من المشتقات النفطية خلال عام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه البيجامة وبدون مكياج.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالتها في لبنان

أرخص وأسهل الوصفات|علاجات منزلية لبثور الذقن

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فيديو

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ