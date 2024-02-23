بينهم وزير دفاع كوريا.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 194 فردا وكيانا لضرب روسيا

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اعتماد حزمة العقوبات الـ13 على روسيا، والتي تشمل 194 فردا وكيانا، بسبب حربها الشاملة على أوكرانيا.

وقال المجلس في بيان له اليوم الجمعة، إن الحزمة تستهدف 106 أفراد إضافيين و88 كيانا متورطا في العدوان الروسي على أوكرانيا.

ووفقا للبيان، تشمل القائمة شركات من الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا؛ وأفراد من كوريا الشمالية على رأسهم وزير الدفاع.

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "مع وصولنا إلى علامة محزنة منذ عامين منذ أن أطلق فلاديمير بوتين الحرب الشاملة على أوكرانيا، يواصل الاتحاد الأوروبي الضغط على روسيا".

وتابع "اليوم، نزيد من تشديد التدابير التقييدية ضد القطاع العسكري والدفاعي الروسي، ونستهدف المزيد من الكيانات في البلدان الثالثة التي توفر المعدات وكذلك المسؤولين عن الترحيل غير القانوني وإعادة التعليم العسكري للأطفال الأوكرانيين".

وأدرج المجلس 27 شركة أخرى ضمن قائمة العقوبات باعتبارها تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي.

وستخضع تلك الشركات لقيود تصدير أكثر صرامة فيما يتعلق بالسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي قد تسهم في التطوير التكنولوجي للقطاع العسكري الروسي، على سبيل المثال مكونات الطائرات المُسيرة.

وتقع بعض هذه الكيانات في بلدان ثالثة وقد استخدمت للتحايل على القيود التجارية، في حين أن البعض الآخر عبارة عن شركات روسية تشارك في تطوير وتصنيع وتوريد الإلكترونيات للمجمع العسكري والصناعي الروسي.

كما سيتم فرض قيود على التصدير على المكونات المستخدمة لتطوير وإنتاج الطائرات بدون طيار والسلع التي تساهم في تعزيز القدرات الصناعية الروسية، مثل المحولات الكهربائية.

وتستهدف حزمة العقوبات الثالثة عشرة أيضا المتورطين في توريد الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

وتمت معاقبة أكثر من 2000 شخص وشركة من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب "أفعال تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية وسيادة واستقلال أوكرانيا" منذ بداية الحرب الروسية الشامل في 24 فبراير 2022.

وقبل الذكرى السنوية الثانية للحرب الشاملة، كرر حلفاء كييف دعمهم وأعلنوا عن حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وأعلنت المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في 22 فبراير، تستهدف أكثر من 50 فردا وشركة تساعد في دعم آلة الحرب الروسية من خلال توفير المعدات العسكرية والإيرادات للدولة الروسية.

وقبل قليل، أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أكثر من 500 هدف وكيان كحزمة جديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا ومقتل زعيم المعارض نافالني.

وقال إن العقوبات ستستهدف الأفراد المرتبطين بسجن نافالني وكذلك القطاع المالي والقاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا؛ كما ستستهدف القاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات المشتريات والمتهربين من العقوبات.