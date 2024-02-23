اكتشاف أحفورة لتنين عمره 240 مليون سنة

كشف علماء الآثار عن اكتشاف جديد ومتكامل لأحفورة مدهشة، وهي سحلية مائية طولها 16 قدمًا (5 أمتار) تعود إلى العصر الثلاثي.

تعود هذه الأحفورة إلى ما يقرب من 240 مليون سنة، ولقبت بـ "التنين" بسبب رقبتها الطويلة للغاية. وقد أطلق عليها اسم "دينوسيفالوسورس أورينتاليس"، وهي نوع تم تحديده في الأصل في عام 2003.

وأتاحت هذه الأحفورة الجديدة المذهلة للعلماء رؤية التشريح الكامل لهذا الوحش البدائي الغريب.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وصف الدكتور نيك فريزر، من المتاحف الوطنية في اسكتلندا، الذي كان جزءًا من الفريق الدولي الذي درس الأحفورة، ذلك بأنها المرة الأولى التي يتمكن فيها العلماء من رؤيتها بشكل كامل. ووصفها بأنها "حيوان غريب للغاية".

وقال الباحث إنها تمتلك "رقبة طويلة، مرنة وقابلة للانحناء"، حيث تحتوي على 32 فقرة مفصولة، وربما كانت توفر ميزة صيد - مما يسمح لـ "دينوسيفالوسورس أورينتاليس" بالبحث عن الطعام في الشقوق تحت الماء.

وتم نشر ورقة تصف مجموعة من الأحفورة الجديدة لهذا الحيوان في مجلة "الأرض والعلوم البيئية: مجلة مجتمع الملكية العلمية في إدنبرة".