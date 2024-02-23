فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

توقعات بانتهاء الأزمة الاقتصادية قريبا

قدمت مذيعة صدى البلد رانيا أيمن تغطية حول تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى التي قات بها الحكومة المصرية لحل أزمة الدولار.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في اجتماعه أمس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى



وقال الدكتور مصطفى مدبولي ان هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية

وأشار الى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وذكر أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل

وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالإضافة إلى مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي

وسوف يشهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع هذه الصفقة، ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيلها

