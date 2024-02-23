خطيب الجامع الأزهر: الواقع يفضح من يدعون أنهم شعب الله المختار

تخريب في الأرض وقتل كل شيء حتى الأنبياء

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والتى دار موضوعها حول "وقفات إيمانية بين تحويل القبلة وتنقية القلوب".

وقفات إيمانية بين تحويل القبلة وتنقية القلوب

وقال د. هاني عودة، إننا نعيش الآن نفحات في هذا الشهر العظيم الذي اختصه الحق تبارك وتعالي بمزايا ليست في غيره من الشهور، فهو تمهيد لما يأتي بعده، حيث بدأت النفحات بداية من شهر رجب ، فجاءت رحلة الإسراء والمعراج ليربط بين القبلتين، حيث تحولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، والمعراج الذي جاء بالصلاة التي فرضت علي المسلمين، وفيها من الدروس والعبر والنهي عن الفحشاء والمنكر الكثير والكثير.

وتابع خطيب الجامع الأزهر قائلاً: صلى النبي ﷺ بأصحابه نحو بيت المقدس قرابة سبعة عشر شهراً، ثم جاء الأمر الإلهي تلبية لدعوة النبي فتتحول القبلة من المسجد الأقصى إلي المسجد الحرام، أول بيت وضع للناس، قبلة أبينا إبراهيم عليه السلام، التي تهفو إليها نفس النبي ﷺ، ويتطلع إلى السماء يدعو ويتضرع علَّ الله يستجيب لدعائه، فقال تعالي: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾. فتحويل القبلة له وقفات إيمانية وتنقية للقلوب، مستشهدا بقوله ﷺ (إِن اللهَ ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إِلا لمشرك أَو مشاحن)، المشرك الذي يعبد غير الله، والمشاحن من امتلأ قلبه بالحقد والغل والبغضاء.

وأشار مدير الجامع الأزهر ، إلى أن تحويل القبلة هو ارتباط وثيق بين نهج إبراهيم عليه السلام ومنهج النبي محمد ﷺ. قال تعالي: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾. ففي تحويل القبلة دروس مستفادة أولها إثبات نبوة النبي محمد ﷺ وبيان مكانته عند ربه لأنه ﷺ قرأ ما أُنزل عليه من القرآن في تلك الحادثة قبل أن تحدث، قال تعالي: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. المولي تبارك وتعالي أعلم الكون جميعاً بما سيحدث قبل حدوثه، فقالوا وأثبتوا صدق رسول الله ﷺ وأثبتوا علي أنفسهم أنهم سفهاء. فكان الأمر الإلهي للنبي الكريم: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾. وفي هذا امتثال لأمر الخالق، وفيها من الحكمة والعظة والإعتبار الكثير، قلوب تعلقت بالأصنام بمكة ثم آمنت بالله، فامتثلت لأمر الله وتوجهت نحو بيت المقدس، ثم عندما جاء الأمر الإلهي بتحويلها إلي المسجد الحرام أذعت وأطاعت لأنها قلوب مؤمنة تعلقت بربها وبرسوله وبإيمانها الراسخ.

وبيّن د.عودة، أن أول صلاة صلاها النبي ﷺ نحو بيت الله الحرام كانت صلاة العصر، وقد صلى النبي الكريم ركعتين نحو بيت المقدس ثم تحول امتثالاً لأمر الله نحو الكعبة ليظل هذا الرباط إلى يوم الدين، ارتباط يجمع بين المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي، ارتباط يدل علي العبودية الحقة من النبي ﷺ لله عزّ وجلَّ. وسرعة استجابة صحابته لأمر الله ورسوله، لا يسألون عن الحكمة، بل يمتثلون لأمر الله ورسوله، ومما يدل علي ذلك قول الصحابي الذي شهد هذه الصلاة: (أشهد بالله لقد صليت مع النبي ﷺ قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت).

وأوضح أن أمة الإسلام وصفت بالخيرية والوسطية لأنها أمة معتدلة تعبد الله سبحانه وتعالى لا تعبد غيره، تتمسك بالقرآن الذي جاء به الرسول الكريم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، تحافظ على النفس، لا يقتلون النساء والأطفال، ولا يهدمون البيوت كمن يزعمون أنهم شعب الله المختار. وتكمن الخيرية في أنها أمة تؤمن بجميع الأنبياء والرسل دون تفريق بين أحد منهم. وأشار إلى أن دين الإسلام هو دين أرساه الله لعباده ليحقق العباد مراد الله في هذه الحياة، يعمروا الأرض، وينشروا العدل، يطبقوا شرع الله فيما يحقق وحدة الأمة، فكان الإتجاه نحو قبلة واحدة. جميع المسلمون في شتي بقاع الأرض يتوجهون إلي بيت الله الحرام في صلاتهم بقلوبهم وأجسادهم ليوحدوا ويعبدوا رب واحد هو رب العالمين.

وختم فضيلته حديثه بقوله، إن دين الإسلام يعلمنا أن نخص بالعبادة رب العباد، داعيا إلى تنقية القلوب في ليلة النصف من شعبان، والمبادرة بالأعمال الصالحة في هذه الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله، موصيا بتطهير القلوب، وصلة الأرحام، والإبتعاد عن الحقد والبغضاء والشحناء حتي نكون من أهل الجنة، فالله عزَّ وجلَّ خلق كل ما في الكون بقدر ونحن خلقنا من تراب وسنعود إلي التراب لا محالة، والحق وإن طال الأمد لابد أن ينتصر، والظلم وإن طال به الأمد سينكسر. قال تعالي:﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.