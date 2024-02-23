السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

٩ ايام قضتها مباحث الدقهلية في فك شفرة الأشلاء الآدمية للطالب ايهاب اشرف الذي عثر على النصف السفلي من جثته في جوال بمصرف وسط أرض زراعية حتى كشفت عن هوية القاتل الذي تبين أنه مدرس المجني عليه.



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منذ بداية اختفاء الطالب ايهاب اشرف مرورا بالعثور على النصف السفلي فقط من جثته اتبع فريق البحث عدة خيوط وصولا للقاتل.. الشفرة تم فكها من خلال خيطين الاول "بوست نعي" نشره مدرس الفيزياء الخاص بالمجني عليه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فور انتشار نبأ اختفائه ومقتله اضافة الى تواجده المستمر بجوار والد الطالب المجني عليه ومصاحبته في كافة زياراته الى النيابة العامة لمتابعة ما وصلت اليه التحقيقات.

الحس الأمني أشار باصابع الاتهام الى المدرس تطبيقا لنظرية ان "القاتل يحوم حول مسرح الجريمة" وخاصة انه كان اخر من شاهد المجني عليه وقال انه انتهى من الدرس الخصوصي وانصرف ولم يراه بعدها.