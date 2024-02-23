الرئيس الصومالي: ندافع عن أنفسنا إذا أنشأت إثيوبيا قاعدة بحرية في البلاد

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الجمعة إن الاستخبارات الصومالية أكدت أن عناصر قومية تنضم إلى حركة الشباب من أجل قضية إثيوبيا.

وأضاف الرئيس الصومالي: "سندافع عن أنفسنا إذا مضت إثيوبيا قُدما في اتفاق لإنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال الانفصالية"، بحسب ما أوردته فضائية الشرق.

وأعلنت الصومال الأربعاء الماضي عن اتفاق دفاعي مع تركيا يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الأفريقي ويبدو أنه يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير الماضي، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإنشاء قاعدة عسكرية، في مقابل اعترافها بأرض الصومال، وهو الأمر الذي أغضب مقديشيو وسحبت سفيرها من إثيوبيا.