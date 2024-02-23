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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عصام هلال: صفقة تنمية رأس الحكمة تدعم جهود التنمية في الجمهورية الجديدة

عصام هلال ، عضو مجلس
عصام هلال ، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وعلاج الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تأثرات بالأحداث العالمية بداية من تفشي وباء كورونا ومرورًا بالأحداث الروسية الأوكرانية وحتى العدوان الإسرائيلي على فلسطين وكافة الأحداث الأخرى المحيطة والتي أثرت بشكل كبير على الدولة.

قال هلال في بيان له اليوم، أن صفقة مصر الاستثمارية الكبرى تفتح الأبواب أمام استثمارات متنوعة مع كيانات كبرى محلية ودولية، فهي تمثل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يساعد على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وعلاج الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

أوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن هذه الصفقة تمثل ردًا بالغًا على المشككين في قدرة مصر على تجاوز أية تحديات وأزمات راهنة، مشيرًا إلى أنها أيضًا تعطي دفعة لمزيدٍ من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفتح أسواق جديدة وتبادل للخبرات بين الكوادر المصرية والأجنبية، وتحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

أكد هلال،  أن تنمية رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، والتي من شأنها تعزيز جهود التنمية العمرانية في المناطق الساحلية، لتكون هناك سلسلة من المدن تستوعب الملايين من السكان وتخلق الملايين من فرص العمل، وهو ما تطمح إليه مصر في الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن ما تم وضعه من بنية تحتية جديدة وخدمات متطورة.

عصام هلال عفيفي مجلس الشيوخ مستقبل وطن رأس الحكمة الكوادر المصرية والأجنبية

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