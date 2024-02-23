التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وميدياما في دوري الأبطال

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وميدياما الغاني بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة ميدياما التي انطلقت في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية كريم "نيدفيد" وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: أنتوني موديست.