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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نجم الزمالك يسبّ سيد عبد الحفيظ بعد الخطوبة .. ماذا حدث؟

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تعرض لهجوم في الفترة الماضية من بعض نجوم الزمالك السابقين.

سيد عبد الحفيظ

لاعب الزمالك يسب سيد عبد الحفيظ

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية إم بي سي مصر: "أنا قعدت 10 سنين ناس كانت معايا في الأوضة كانوا بيطلعوا يشتموني".

وأضاف: "فيه لاعب بالزمالك خدني أخطب له وبيطلع بيشتمني دلوقتي! لا التفت لتلك الانتقادات وبركز في شغلي بس"، مضيفا: "لن أذكر اسم هذا اللاعب".

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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وميدياما في دوري الأبطال


وأشار: "أنا كنت على خلافات كبيرة مع مسؤولين في نادي الزمالك، ولكن أنا بشوف من الأدب ومن حسن الخلق، طالما هذا الشخص بقى بعيد مينفعش اتكلم عليه وحش أو حلو دي فترة وانتهت، رغم الخلافات الكبيرة أوي ولكن طالما الشخص مش موجود في المشهد الرياضي مينفعش أتكلم عليه".

تشكيل الأهلي أمام ميدياما 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، كريم وليد "نيدفيد"، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني.

محمد علي بن رمضان 

الأهلى يحصل على توقيع محمد على بن رمضان من الدورى المجرى

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الشياطين الحمر في الموسم القادم.

النادي الأهلي رفع عرضه لضم محمد علي بن رمضان إلى 3 ملايين دولار دون ذكر تفاصيل التعاقد بين الطرفين.

وفشل محمد علي بن رمضان بسبب تكرار الإصابة وظروف أخرى في التواجد بتشكيلة الفريق المجري الأساسية ما يجعله يبحث عن تحد جديد.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي الأهلي حصلت على موافقة اللاعب التونسي للانضمام إلى صفوفه بداية من الصيف القادم حسبما ذكرت مصادر مقربة من اللاعب.

سيد عبد الحفيظ لاعب الزمالك يسب سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي الأهلى تشكيل الأهلي أمام ميدياما الأهلى يحصل على توقيع محمد على بن رمضان من الدورى المجرى

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