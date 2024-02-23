يوتيوب ميوزيك داى | ندوة عن مستقبل الموسيقى في مصر والشرق الأوسط

شارك المنتجان المصريان محمد الشاعر ومحمد جابر فى ندوة "يوتيوب ميوزك داى" التى أقيمت فى دبى حول مستقبل الموسيقى في مصر والشرق الأوسط بمختلف ألوانها.

تناولت الندوة الطفرة التي حققتها موسيقى الراب والتراب الشعبى في المشاهدات مع مطربى هذا اللون مثل مروان موسى وعفرتو، مروان بابلو وجوكر.

وكشف الشاعر عن فكرة تطوير موسيقى المهرجانات لتواكب التطور المستمر كى لا تموت خاصة انها شعبية نابعه من قلب الشارع.

وأوضح الشاعر وجابر استمرار نجاح موسيقى البوب وأبرز الأغنيات التى حققت نجاحات مؤخرا مثل " هيجيلي موجوع" لتامر عاشور ودخولها الجلوبال شارتس متخطية الـ 57 مليون مشاهدة وأغنية "شبر ونص " لأنغام والتي حققت اكثر من 150 مليون مشاهدة لاجمالي المحتوى الذى استخدم الأغنية بالإضافة الى تأثير حمزة نمرة الذى طرح البومه في شكل أغان منفصلة وهو ما حقق طفرة في المشاهدات والتأثير مختلفة فى صناعة الموسيقي في العالم العربي.