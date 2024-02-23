في باريس.. بدء محادثات صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل

بدأت المباحثات بشأن صفقة الرهائن بين حركة حماس، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصدر مطلع، بأن محادثات الهدنة في غزة، تجري في باريس اليوم الجمعة، في ما يبدو أنه أخطر مسعى منذ أسابيع لوقف القتال في القطاع الفلسطيني المضطرب، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب.

وقال المصدر المطلع على محادثات وقف إطلاق النار، والذي لم يتمكن من الكشف عن اسمه أو جنسيته، إن المحادثات بدأت مع اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد بشكل منفصل مع كل طرف مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأوضح المصدر: "هناك علامات ناشئة على التفاؤل بشأن القدرة على المضي قدمًا نحو بدء مفاوضات جادة".

وقال مسؤول من حماس إن الحركة اختتمت محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة وتنتظر الآن رؤية ما سيعود به الوسطاء من محادثات نهاية الأسبوع مع إسرائيل.

وكثف الوسطاء جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل درء هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع.

وتقول إسرائيل إنها ستهاجم المدينة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هدنة قريبا ودعت واشنطن حليفتها الوثيقة إلى عدم القيام بذلك، محذرة من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين إذا استمر الهجوم على المدينة.