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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: ندعو الدول إلى وقف الشحنات التجارية المارة بها ومتجهة لإسرائيل

ارشيفي
ارشيفي

أكد القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أسامة حمدان، أن حرب التجويع تتواصل في شمال قطاع غزة ضد أكثر من 700 ألف فلسطيني هناك، مبينا أن حرب تجويع ضد سكان غزة صدرت بقرار واضح من نتنياهو ووزير دفاعه.

وقال: “فوجئنا بقرار برنامج الغذاء العالمي تعليق تسليم المساعدات في شمال غزة، وندعو برنامج الغذاء العالمي والأونروا إلى عدم الخضوع لإجراءات الاحتلال وقراراته”.

وأضاف حمدان: “ندعو أشقاءنا في الدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل لكسر الحصار على غزة، وإغاثة شعبنا هناك، وندعو أشقاءنا على المستويين الرسمي والشعبي في الدول التي تمر بها شحنات تجارية لإسرائيل، إلى وقفها”.

وتابع “لن تكون للاحتلال سيطرة أو سيادة على المسجد الأقصى مهما كانت بمخططاته ومساس الاحتلال بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه لن يمرا دون محاسبة، مهما كانت التضحيات”.

وأردف: حكومة نتنياهو ما زالت تتبنى موقفا متعنتا من المطالب التي تقدمت بها حماس والمقاومة الفلسطينية و نتنياهو يماطل ويراوغ ويهدف لتعطيل التوصل لاتفاق.

وبيَّن قائلا: تعاملنا بروح إيجابية مع مقترحات الوسطاء على أساس وقف العدوان على غزة ورفع الحصار فأهداف نتنياهو الشخصية تصطدم مع كل المبادرات المطروحة

وأشار إلى أن هدف الاحتلال باستعادة أسراه بالقوة لن يتحقق في أي مرحلة والقسام ستواصل التصدي للعدوان وندعو لتحقيق دولي مستقل وسريع بشأن التقرير الأممي عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيات.

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