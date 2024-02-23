فتح: يجب وقف إطلاق النار.. وإسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط

قال صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المداولات داخل محكمة العدل الدولية ما زالت مستمرة حتى يوم الاثنين القادم، وأن هذا الموضوع يشغل الجميع عن دور المحكمة، مؤكدًا أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التوصيات التي صدرت قبل شهر لم تؤخذ بعين الاعتبار لا على مستوى الإدارة الأمريكية وعلى مستوى إسرائيل والدليل على ذلك أن الحرب مستمرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.

وأوضح أننا نأمل أن يصدر المزيد من القرارات التي من شأنها ان ترفض الموقف الأول وتساهم في وقف ولجم هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.