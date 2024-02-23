جمعية الهلال الأحمر ببورسعيد تجهز 9 شاحنات إغاثية جديدة لقطاع غزة

جهزت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، 9 شاحنات مساعدات إنسانية، اليوم الجمعة، وذلك لإرسالها إلى أشقائنا في قطاع غزة.

أشار عصام الهندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، إلى أنه جرى تجهيز القافلة رقم 6 من خلال الفرع، والتي تضم 9 شاحنات مساعدات إنسانية منهم 6 شاحنات كراتين رمضانية بها 17 نوع من المواد الغذائية وشاحنتين زجاجات مياه وشاحنة بطاطين.

قوافل جديدة لقطاع غزة من بورسعيد 1000265931 1000265934 1000265922 1000265925 1000265928 1000265919

وأكد رئيس هلال بورسعيد الأحمر على أنه سيجرى أيضًا تجهيز شاحنتين أو أكثر أيضا خلال شهر رمضان المبارك بها مواد غذائية لإرسالها عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة.