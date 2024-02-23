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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمعية الهلال الأحمر ببورسعيد تجهز 9 شاحنات إغاثية جديدة لقطاع غزة

قوافل جديدة لقطاع
قوافل جديدة لقطاع غزة من بورسعيد

جهزت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، 9 شاحنات مساعدات إنسانية، اليوم الجمعة، وذلك لإرسالها إلى أشقائنا في قطاع غزة.

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أشار عصام الهندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، إلى أنه جرى تجهيز القافلة رقم 6 من خلال الفرع، والتي تضم 9 شاحنات مساعدات إنسانية منهم 6 شاحنات كراتين رمضانية بها 17 نوع من المواد الغذائية وشاحنتين زجاجات مياه وشاحنة بطاطين.

قوافل جديدة لقطاع غزة من بورسعيد

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وأكد رئيس هلال بورسعيد الأحمر على أنه سيجرى أيضًا تجهيز شاحنتين أو أكثر أيضا  خلال شهر رمضان المبارك بها مواد غذائية لإرسالها عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة.

بورسعيد الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري المواد الغذائية جمعية الهلال الأحمر المصري شهر رمضان المبارك فرع بورسعيد معبر رفح المصري

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