صناع الخير : تغير نوعي في مساعدات غزة .. وشاركنا بـ30 شاحنة

قال عصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنهم لم يلتزموا بالأكواد العالمية في إغاثة غزة بسبب زيادة المعاناة داخل القطاع.

وأضاف عصام عبد الرحمن، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”، أن مؤسسة صناع الخير شاركت بـ٣٠ شاحنة مساعدات إلى غزة بالإضافة إلى سيارتي إسعاف و50 سريرا طبيا من صناع الخير لأهالي فلسطين.



وأوضح عصام عبد الرحمن، قائلا: “قمنا بإمداد قطاع غزة بمستلزمات طبية تشمل أدوية الحروق والإصابات، مستدركا: التحالف الوطني للعمل التنموي قائم على الإمدادات من المصريين في القرى والنجوع و أكثر التبرعات للتحالف الوطني للعمل التنموي من المصريين البسطاء”.

أضاف عضو صناع الخير: “كان هناك تغيرا نوعيا في المساعدات المتجهة إلى غزة حيث تم الاعتماد على سبيل المثال على المعلبات في المساعدات الغذائية بسبب نقص الغاز في قطاع غزة وعدم قدرتهم على الطهي”.