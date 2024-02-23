مصطفى بكري: الرئيس يشعر بالمواطنين والحكومة اعتذرت للشعب اليوم

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة جدا، معقبا "كان الله في عون الرئيس السيسي".

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”: الحفاظ على المؤسسات واستمرار الاستقرار من الثوابت الوطنية للدولة.

معاناة الشعب

وتابع مصطفى بكري: الرئيس السيسى يشعر بمعاناة الشعب وأيضا رئيس الحكومة اليوم فى حديثه كان يعتذر للشعب المصرى لتحملها الحكومة الفترة الماضية.

وأضاف مصطفى بكري: لدينا ثقة أن مصر ستكون قوة عظمى، والفترة المقبلة ستكون فترة انفتاح على الجميع، مشددا على أن مصر ستتخطى أزمة الدولار ولن نحتاج إليه قريبا.