علي الدين هلال: صفقة رأس الحكمة تجعل الدولار أكثر وفرة

قال الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي، إن الصفقة الاستثمارية ستسهم في أن يكون الدولار أكثر وفرة، منوها بأنه من الخطأ الحديث في الإعلام عن أن هناك تغيرات كبيرة تحدث خلال شهرين في الاقتصاد؛ لأن هذا ينقل للمواطن الوهم.

وأضاف الدكتور علي الدين هلال، خلال لقائه لبرنامج " مصر جديدة " ، والمذاع على فضائية " etc" ، أن مصر خرجت من عنق الزجاجة التي دخلت فيه على مدار الشهور الماضية، لافتا إلى أن كلمة رئيس الوزراء اليوم كانت مرتبة بشكل كبير، وأن الصفقة تفك الأزمة الاقتصادية، وليست الحل النهائي للأزمة.

وأوضح أنه لا بد أن تعمل جميع القطاعات داخل الشركات في ‘طار واحد، فالصفقة بداية لتصحيح مسار الاقتصاد.

وقال رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن هناك مشروعات من العيار الثقيل سيتم طرحها على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن كل الشركات التي تعمل في المشروع والمصانع ستكون بعمالة مصرية.