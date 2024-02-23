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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الفرقة الرابعة.. خطوات تقديم استمارة 104 بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة تعليمات هامة لطلاب الفرقة الرابعة قبل الانتهاء من العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

وأوضحت كلية الحقوق خطوات تقديم استمارة (104) لطلاب الفرقة الرابعة.

أولا: الدخول على موقع التحصيل الالكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي

https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

اختيار شئون الطلاب ثم اختيار طلب دخول الامتحان (الفرقة النهائية) رسوم استمارة 104 - واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية

ثانيا: تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل او جهاز الكمبيوتر:

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء (سيتم وضعها على شهادة التخرج)
صورة بطاقة الرقم القومي
صورة شهادة الميلاد
صورة إيصال سداد فوري
ثالثا: إعادة تسمية جميع الصور وجعلها بنفس الرقم القومي الخاص بالطالب.

رابعا: الدخول على الرابط التالي

https://forms.gle/UQRwWTcpk7CKsqrx6

وادخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على ارسال

ملحوظات هامة:

الصورة المقدمة من الطالب هي الصورة التي سيتم وضعها على شهادة التخرج الخاصة بالطالب لذا وجب ان تستوفي الشروط المبينة حتى لا يتم رفضها.

البيانات وصور المستندات التي سيتم تقديمها يكون الطالب مسئولا عنها وعن صحتها مسئولية شخصية دون ادنى مسئولية على الكلية، لذا وجب اتخاذ الدقة والحرص اثناء ملئ البيانات.
 

بجامعة القاهرة جامعة القاهرة خطوات تقديم استمارة 104 شهادة التخرج طاقة الرقم القومى صورة شخصية صورة بطاقة الرقم القومي طلاب الفرقة الرابعة

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