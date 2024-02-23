خبيرة أسرية: التطور التكنولوجي تسبب في انتشار الخيانة الزوجية

قالت الدكتورة نيرمين قنديل، الاستشاري الأسري، إن جميع الرسالات والدين الإسلامي حرمت الخيانة الزوجية ووضعت لها عقوبة قاسية، لافتة إلى أن الخيانة تبدأ بالنظرة، ووسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في زيادة انتشار الظاهرة.

وأضافت الدكتورة نيرمين قنديل، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سفر الزوج إلى الخارج من أجل العمل والإقامة لفترات طويلة بمفردة تجعله يشعر بالوحدة وتدفعه إلى الزواج بامرأة ثانية.

تابعت الاستشاري الأسري، يجب على الزوج أن يراعي احتياجات زوجته العاطفية، مشددة على أن الخيانة الزوجية مرفوضة من كلا الطرفين ولا يوجد مبرر لها، مضيفة أن الإسلام أباح للرجل التعدد في الزواج بشرط العدل وقال تعالى: "وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ".

