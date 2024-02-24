عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء

أرشيفية
أرشيفية

أدرجت واشنطن، الجمعة، 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء، في إطار سعي الولايات المتحدة لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام، فَرَضَهُ الغرب على روسيا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية سوفكومفلوت التي تديرها الدولة.

وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.

والجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أكثر من 500 كيان مرتبط "بداعميها وآلتها الحربية".

وقالت متحدثة باسم الوزارة "ستكون هذه أكبر حزمة منذ بدء غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لأوكرانيا"، مؤكدة أن العقوبات ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية.

وأوضح وزير العدل الأمريكي، في بيان، أن "وزارة العدل ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بقطع تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ومحاسبة أولئك الذين يواصلون تمكينها".

وأعلن ميريك جارلاند عن عدة إجراءات اتخذتها وزارته "لملاحقة" و"مصادرة أصول" الداعمين الرئيسيين للكرملين والجيش الروسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 .. فضلها والمستحب فيها ودعاؤها وحكم صيامها

ترشيحاتنا

محمد صبحى: لم أبيع نفسى وأنزلق لـ أفلام المقاولات

المفتي: الحج بالتقسيط جائز بضوابط شرعية.. فيديو

كريم فهمي: تعرفت على زوجتي عن طريق صديقة مشتركة وعصبي في شغلي

تعرف على موعد مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري

أمريكا تدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء

الحكومة تطمئن المصريين.. انتهاء أزمة الدولار بعيدا عن قرض صندوق النقد.. مصطفى بكري ينفعل على الهواء| أخبار التوك شو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدي لرمضان.. طريقة تخزين صلصة الكفتة في الفريزر

الفنان القمر بين الحياة والموت .. تفاصيل مرض فادي إبراهيم

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

احترس حركة واحدة تجعل البطاطس فاسدة |نفعلها فى المنزل

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ