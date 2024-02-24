أمريكا تدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء

أدرجت واشنطن، الجمعة، 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء، في إطار سعي الولايات المتحدة لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام، فَرَضَهُ الغرب على روسيا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية سوفكومفلوت التي تديرها الدولة.

وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.

والجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أكثر من 500 كيان مرتبط "بداعميها وآلتها الحربية".

وقالت متحدثة باسم الوزارة "ستكون هذه أكبر حزمة منذ بدء غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لأوكرانيا"، مؤكدة أن العقوبات ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية.

وأوضح وزير العدل الأمريكي، في بيان، أن "وزارة العدل ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بقطع تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ومحاسبة أولئك الذين يواصلون تمكينها".

وأعلن ميريك جارلاند عن عدة إجراءات اتخذتها وزارته "لملاحقة" و"مصادرة أصول" الداعمين الرئيسيين للكرملين والجيش الروسي.