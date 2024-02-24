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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نورهان: ضد فكرة تقمص الأطفال شخصيات من ونيس.. فيديو

الفنانة نورهان
الفنانة نورهان

كشفت الفنانة نورهان تفاصيل مسرحية ونيس التي يؤديها الأطفال، مشيرة إلى أنها أحبت تدريس الدراما في المدارس للأطفال باللغة الإنجليزية.

وأكدت الفنانة نورهان، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان محمد صبحي شجعها على تعليم الأطفال العمل المسرحي باللغة العربية.

وعلقت نورهان قائلة: مسرحية ونيس من النص الأصلي للمسرحية التي مثلها محمد صبحي، منوهة أنه طلب عرضها في «مدينة سنبل» التابعة له، مشددة على أنه تم التركيز على أدوات فترة عرض المسرحية الأصلية.

ذاكروا التاريخ

وأردفت: الأطفال ذاكروا تاريخ محمد صبحي، وابنهروا بشدة خلال دخولهم مدينة سنبل، وزاد حبهم كثيرا للأعمال القديمة والذوق العام للفن، مشددة على أنها ضد فكرة تقمص الأطفال شخصيات من ونيس.


 

الذوق العام الفنان محمد صبحى اللغة الإنجليزية تعليم الاطفال سبوت لايت

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