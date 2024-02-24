تصرف غريب من محمد صبحي تجاه أحفاده عند زيارتهم له.. فيديو

كشف الفنان محمد صبحي، عن تفاصيل حياته اليومية مع أحفاده وأقاربه، موضحًا أنه يرفض أن يتم الجلوس أو التجمع معا ويكون معهم أي هاتف محمول، مردفًا: «بأخد موبايلاتهم وبيرميها في صفيحة الزبالة وبياخدوا موبايلي يحطوا معاهم، نحب نقعد مع بعض بدون موبايلات، وأولياء الأمور بيدوا أبنائهم التلفون علشان يخلصوا من زنهم».

وقال الفنان محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن شهر رمضان حالة خاصة بالنسبة له، سيكون متفرغا للصوم، معقبًا: «أنا الممثل اللي القنوات بتتخانق عليه علشان يعمل إذاعة في رمضان، واكتشفت أنه دا غلط، مؤكدًا أن أعماله التي تم عرضها خارج السيزون الرمضاني حققت مشاهدات عالية جدا، تعكس اهتمام الجمهور، كما أن هذه المشاهدات صحية.

البروفة

وتابع محمد صبحي: «أنا في البيت قاعد بلبس عادي، إنما في البروفة بلبس كوتش وجينز، إنما البدلة علشان الرسمي، أنا قدمت دور أيوب جوز عمتي في أحد أعمالي الفنية».