إبراهيم سعيد ينتقد لاعب شهير بـ الأهلي: مستواك لا يؤهلك للإحتراف

انتقد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد عبد المنعم، بسبب مستواه خلال الفترة الأخيرة مع الفريق

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "منذ ظهورك في كأس العالم للأندية والأداء متراجع بشدة، سواء مع الأهلي أو منتخب مصر".

وأوضح: "في حال خروج المدافع عن مستواه وتركيزه، من الصعب عودته مرة آخرى، والفترة الأخيرة شهدت تراجع غير طبيعي لمستوى عبد المنعم وبشكل مفاجئ"

وأضاف إبراهيم سعيد: "عبد المنعم ظهر في مباراة اليوم مع لاعبين أقل في الخبرات بشكل سئ، وهذا ليس غرور، من حقك أن تثق بنفسك، ولكن لا يمكن التقليل من مهاجم أو مباراة".

وتابع: "أكثر من خطأ اليوم من عبد المنعم كاد أن يتسبب في هدف، ولولا وجود مصطفى شوبير حارس المرمى هو من أنقذ الأهلي اليوم".

وشدد أنه في حال تفكير عبد المنعم في الاحتراف بهذا المستوى سينتقل لأندية متوسطة أو ضعيفة، ومن المستحيل الانتقال لنادي بحجم الأهلي أو أكبر بهذا الشكل.

وأكد: "هدف الاحتراف الأساسي هو الانتقال لنادي أفضل من الذي تتواجد به حاليًا، ولكن مستواك خلال الفترة الأخيرة "مايخرجكش برا القاهرة".

وأتم موجهًا النصيحة لـ عبد المنعم: "لو الاحتراف من ضمن أهدافك، يجب العودة لمستواك مثلما كان في السابق، ويجب أن تراجع نفسك للعودة مرة أخرى أقوى مدافع في مصر".