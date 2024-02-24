القوس المنغولي.. علماء يكتشفون لغز سور ترابي وخندق و34 هيكل غامض

القوس المنغولي.. تم نشر دراسة جديدة تكشف لأول مرة أسرار القوس المنغولي الذي يبلغ طوله 405 كيلومترات في شرق منغوليا، والذي لفت انتباه العلماء ولم يلقَ الاهتمام في السابق.

يدل هذا الاكتشاف عن أهمية هذا المسار المعماري القديم ويثير استفسارات هامة حول أسباب بنائه وأغراضه والتداعيات الأوسع لهذه الهياكل الضخمة.

تساهم نتائج هذه الدراسة في مشروع متعدد التخصصات أكبر يستكشف أنظمة الجدران التاريخية وتأثيراتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية. وتمثل هذه النتائج محطة مهمة في فهم الحضارات القديمة وتأثيراتها المستمرة.

ووفقا لموقع “سكتش ديلي” كشف البروفيسور جيديون شيلاخ-لافي من جامعة هيبرو، والبروفيسور أمارتوفشين تشوناج من الجامعة الوطنية في منغوليا، وفريقهما عن اكتشاف جديد في أحدث بحوثهما المنشورة في مجلة الآثار الميدانية.

وتسلط ورقتهما الضوء على نظام جدار لم يتم دراسته بشكل كاف في النقاش الأكاديمي الحالي. يتألف "القوس المنغولي" من سور ترابي وخندق و34 هيكلًا مصاحبًا.

تم بناؤه بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين، وقد ظهر هذا النظام المعقد كجزء حاسم ولكن لم يتم دراسته بشكل كاف من عجائب الهندسة المعمارية التاريخية.

تضمنت البحث جهودًا مشتركة تجمع بين جمع البيانات عن بعد باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والمسوحات الأثرية الميدانية، والتحليل من خلال نظم المعلومات الجغرافية.

وقام فريق البروفيسور شيلاخ-لافي وأمارتوفشين أيضًا بالاطلاع على المصادر الكتابية القديمة لتقديم تفسير أولي لتصميم ووظائف القوس المنغولي المحتملة.

تعد هذه الدراسة جزءًا من مشروع متعدد التخصصات أكبر، تم تمويله بواسطة مجلس البحث الأوروبي HORIZON EUROPE، ويهدف إلى دراسة بناء الجدران الواسعة والهياكل في شمال الصين وشرق منغوليا خلال القرون الحادية عشر إلى الثالث عشر الميلادية.