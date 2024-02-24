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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: أحمد حمدي جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام أبو سليم..وهذا موقف "فتوح"

أحمد حمدى
أحمد حمدى

أكد خالد صلاح، الناقد الرياضي مُرافق لبعثة الزمالك الرسمية في الجزائر، أن هناك حالة من التركيز على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء قبل مواجهة أبو سليم الليبي، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.

وقال  في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "أحمد حمدي أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات وشارك اليوم في التقسيمة الفنية للمران وتأكد جاهزيته لمباراة أبو سليم الليبي وفقا لرؤية البرتغالي جوزيه جوميز".

وأضاف: "أحمد فتوح شارك في جزء من مران الزمالك ولكن الجهاز الفني يفضل عدم الدفع به أمام أبو سليم الليبي وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة".

الزمالك الجزائر أبو سليم الليبي كأس الكونفيدرالية

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