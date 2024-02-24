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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسبوع الكوارث.. انفجار شمسي يهدد الأرض لأول مرة منذ أعوام

صدى البلد

شهد الأسبوع الماضي ثورة شمسية قوية وغير مسبوقة منذ عام 2017، إذ ذكرت تقارير حديثة أن الشمس حققت هذه الثورة الشمسية الفئة X6.3 وتعتبر الأقوى في الدورة الشمسية الحالية المعروفة باسم الدورة الشمسية 25. 

ثورة شمسية

ووفقا لموقع “سبيس” لعلوم الفضاء، وقد بلغت ذروتها في الساعة 5:34 مساءً بتوقيت الشرق الأمريكي يوم الخميس الموافق 22 فبراير، وفقًا لإدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية الأمريكية (NOAA).

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وتعد هذه الثورة الشمسية الثالثة التي تحدثت خلال فترة 24 ساعة من المنطقة الشمسية النشطة المعروفة باسم AR 3590. 

وقبل ذلك، تم تسجيل ثورة شمسية من الفئة X1.8 في الساعة 6:07 مساءً بتوقيت الشرق الأمريكي يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير، وثورة شمسية من الفئة X1.7 في وقت سابق من يوم الخميس في الساعة 1:32 صباحًا بتوقيت الشرق الأمريكي.

وقد لا تكون الثورة الشمسية السابقتين مرافقة لتدفقات البلازما الهائلة المعروفة باسم الانفجارات الشمسية الكتلية (CMEs). ووفقًا للوكالة الفضائية الأوروبية (ESA)، فإن الثورة الشمسية من الفئة X6.3 لم تكن مصحوبة بـ CME أيضًا.

الثورات الشمسية

ويمكن أن تؤثر الثورات الشمسية القوية على الاتصالات وبنية الطاقة على الأرض عندما ترافقها انفجارات البلازما الشمسية. 

يحدث ذلك عندما يصطدم البلازما الشمسية بالحاجز المغناطيسي الحامي للأرض، المعروف بالمغناطوسفير. وعلى الرغم من أن الثورتين الشمسيتين السابقتين يبدو أنهما ترتبطان بانقطاعات الخلوي الواسعة التي تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم الخميس.

وأضافت الوكالة الفضائية الأوروبية (ESA) أن النطاق AR 3590 سيرتفع قريبًا باتجاه الأرض، ومن المتوقع حدوث مزيد من الانفجارات الشمسية من المنطقة النشطة في الأيام القادمة. 

وتقول الوكالة الفضائية إن احتمالية حدوث ثورة شمسية قوية من الفئة X تقدر بنسبة 15%، مع احتمالية حدوث ثورات شمسية أخرى من فئة C و M بنسبة 99% و 60% على التوالي خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وإذا حدثت هذه الثورات الشمسية أثناء توجه المنطقة النشطة باتجاه الأرض وكانت مرافقة لـ CMEs، فقد تتسبب في اضطرابات جيومغناطيسية عندما تصل هذه البلازما الشمسية إلى كوكبنا.

وتضيف الوكالة الفضائية الأوروبية أن الأثر الدقيق للـ CME سيعتمد على سرعة طرد البلازما وما إذا كانت ستصطدم مباشرة بالأرض أو تمر فوقها أو تحتها. 

ومع توجه النطاق AR 3590 نحو الأرض خلال الـ 72 ساعة القادمة، ستزداد ارتباطاته المغناطيسية مع الأرض. وهذا يعني أن أي جسيمات شمسية ذات طاقة عالية تتبع خطوط القوة المغناطيسية الممتدة من الشمس يمكن أن تؤثر على الأرض والأقمار الصناعية في المدار.

اضطرابات الاتصالات الانفجارات الشمسية الانفجار

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