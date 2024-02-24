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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأكثر مبيعا.. 7 هواتف آيفون تقهر أفضل موبايلات أندرويد

صدى البلد

كان عام 2023 عاما حاسما بالنسبة لشركة آبل Apple، حيث سيطرت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية على سوق الهواتف الذكية العالمية، حيث احتلت 7 من هواتف آيفون على المراكز العشرة الأولى من حيث المبيعات.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة Counterpoint Research، يأتي هاتف آبل iPhone 14 في المركز الأول لقائمة الهواتف الأكثر مبيعا لعام 2023، يليه الهاتف الرائد iPhone 15 Pro Max وiPhone 15، في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبينما اكتسحت شركة آبل منافستها سامسونج في المراكز السبعة الأولى، كان هاتف أندرويد الوحيد الذي تمكن من الدخول إلى القائمة هو هاتف Galaxy A14، حيث كان لدي الشركة الكورية ثلاثة نماذج من هواتف سلسلة A في قائمة الأكثر مبيعا لعام 2023.

الهواتف الأكثر مبيعا لعام 2023

الهواتف الأكثر مبيعا لعام 2023

استنادا إلى أداة تتبع مبيعات نماذج الهواتف الشهرية العالمية الصادرة عن شركة Counterpoint، كشف التقرير أن شركة آبل استحوذت على المراكز السبعة الأولى لأول مرة في العام الماضي، حيث ارتفعت من 6 هواتف في عام 2022 وخمسة في عام 2021، مقارنة بشركة سامسونج التي استحوذت على المراكز الثلاثة المتبقية.

ووصلت الحصة السوقية المجمعة لأفضل 10 هواتف ذكية إلى 20 % في عام 2023، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، مقارنة بـ 19% خلال عام 2022 و18 % في عام 2021.

وبحسب التقرير، تمكنت شركة آبل من السيطرة على السوق بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الطلب القوي على سلسلة iPhone 14 و15، والأداء المستمر لجهاز iPhone 13 الأقدم، وزيادة التغلغل في الأسواق الناشئة مثل الهند والشرق الأوسط. شرق وأفريقيا.

آيفون 14 الهاتف الأكثر مبيعا لعام 2023

يعد iPhone 14، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2022، هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعا لعام 2023، حيث يمثل 19 % من إجمالي مبيعات هواتف آيفون لهذا العام، وساهمت كل من الولايات المتحدة والصين بنصف مبيعات آيفون 14.

فيما حافظ هاتف iPhone 13، وهو أقدم طراز في القائمة، على المركز الرابع مع نمو مبيعاته على أساس سنوي في سوق اليابان والهند،  وعلى وجه الخصوص، أصبحت الهند السوق الخامس مبيعا لهواتف آيفون، حيث يتجاوز عدد الواحدات المبيعة بالبلاد 10 ملايين وحدة من مبيعات iPhone في عام واحد فقط.

iPhone 14

أفضل هواتف أندرويد مبيعا

وفقا للتقرير، كانت سامسونج هي العلامة التجارية الأخرى الوحيدة إلى جانب آبل، حيث احتلت هواتف سلسلة A، ثلاثة مراكز ضمن أفضل 10 هواتف ذكية مبيعا لعام 2023،واحتل هاتف Galaxy A14 المرتبة الثامنة، مدفوعا بالمبيعات المرتفعة في الولايات المتحدة والهند، وكان أيضا الهاتف الذكي الأكثر مبيعا في الهند لعام 2023، نظرا لسعره المعقول، والبطارية الكبيرة، واتصال 5G.

Galaxy A14
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