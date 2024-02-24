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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصاروخ بركان.. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في تلة الكوبرا

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني،‏ صباح اليوم، ‎عن نجاحه في استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكوبرا قرب الحدود اللبنانية بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

يأتي ذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة وفق ماذكر بيان الحزب.

و‏أفادت صحيفة "النهار" بأن فرنسا نقلت للمسؤولين اللبنانيين بأن رفض حزب الله الورقة الفرنسية و وقف إطلاق النار يعرض لبنان " لحرب إسرائيلية هائلة".

كانت صحيفة ليبانون نيوز ذكرت في وقت سابق ان فرنسا سلمت بيروت مقترحا يتألف من ثلاث مراحل يهدف لتحقيق هدنة لمدة 10 أيام تليها محادثات حول الحدود. 

وتضمن الاقتراح منع  الفصائل المسلحة اللبنانية وإسرائيل من شن أي عمليات عسكرية ضد الطرف الآخر، بما في ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان، كما اشتمل أيضا علي  انسحاب عناصر حزب - الله 10 كلم من الحدود مع إسرائيل

ونص الاقتراح كذلك نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان

فيما أفادت مصادر أمنية للأنباء بأن الوضع في جنوب لبنان خطير وينذر بتوسع رقعة الحرب.

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