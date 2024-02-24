30 كيلو حشيش .. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ 2.1 مليون جنيه

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بالمنوفية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية ) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من نطاق دائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,1 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .