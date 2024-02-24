إيكواس: قمة استثنائية في نيجيريا لمناقشة الوضع بالنيجر

تستضيف العاصمة النيجرية أبوجا، اليوم السبت 24 فبراير 2024 قمة استثنائية لمجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" بشأن النيجر.

وأوضحت مجموعة "إيكواس" في بيان لها، أن القمة الاستثنائية ستعقد لمناقشة الوضع السياسي والسلام والأمن في جمهورية النيجر.

وشهدت النيجر في شهر يوليو من العام الماضي، انقلابا عسكريا ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم، قاده الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي نصب نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.

وتأتي القمة بعد شهور قليلة من إعلان مالي والنيجر والجابون، عن انسحابهم من منظمة إيكواس، وهو الأمر الذي مثل خسارة كبيرة للمجموعة الاقتصادية.