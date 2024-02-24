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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوء تغذية يضرب مليون فلسطيني

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال غرب خان يونس

دمار غزة
دمار غزة

ذكرت صحف فلسطينية أن حي الأمل غرب خان يونس بقطاع غزة، يشهد منذ ساعات صباح اليوم السبت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الصهيوني.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية واضح في القطاع.

وأردفت أن الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى شمال قطاع غزة.

كما دمر الاحتلال  150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة.

وأفادت بأنهم عاجزين عن تقديم الرعاية الطبية في شمال القطاع بسبب عدم توفر الإمكانيات وأن المستشفيات الـ3 الباقية برفح مكتظة ولا تملك القدرة على تقديم الرعاية.

وطالبت المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة.

اشتباكات الجيش الصهيوني المقاومة غرب خانيونس

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