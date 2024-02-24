هدنة لــ6 أسابيع.. مسئولو الاحتلال يكشفون ما دار في مباحثات باريس 2

تقدم في مفاوضات غزة

كشف مسؤولون إسرائيليون أن جولة محادثات باريس 2 بشأن صفقة تبادل الأسرى والتوصل إلى هدنة في غزة كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، مشيرين إلى أنه يجب إكمال مسيرة التفاوض، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على مفاوضات تبادل الأسرى إنه تم الاتفاق في باريس على خطوط عريضة جديدة وأن هناك تقدم قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل.

ويسعى مسؤولون مصريون وقطريون وأمريكيون مع مسئولي الاحتلال إلى التوصل لحل منذ يوم أمس الجمعة فيما يسمى بمفاوضات " باريس2" .

وقال مصدر إن الخطة التي تمت مناقشتها في باريس تتضمن وقف القتال لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح ما بين 200 - 300 أسير فلسطيني مقابل 35 إلى 40 إسرائيلياً محتجزين في غزة.

كانت القاهرة استضافت أخيرا هذه المحادثات الرباعية لكن انسحب الوفد الإسرائيلي ورفض مطالب حركة حماس .

وفي اليوم الـ141 للحرب، اليوم (السبت)، قصف الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة حيث بات الوضع الإنساني بائسا، واستهدفت ضربات جوية مدينتي خان يونس ورفح.