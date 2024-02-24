عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم في مفاوضات غزة

هدنة لــ6 أسابيع.. مسئولو الاحتلال يكشفون ما دار في مباحثات باريس 2

غزة المدمرة
غزة المدمرة

كشف مسؤولون إسرائيليون أن جولة محادثات باريس 2 بشأن صفقة تبادل الأسرى والتوصل إلى هدنة في غزة كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، مشيرين إلى أنه يجب إكمال مسيرة التفاوض، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على مفاوضات تبادل الأسرى إنه تم الاتفاق في باريس على خطوط عريضة جديدة وأن هناك تقدم قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل.

ويسعى مسؤولون مصريون وقطريون وأمريكيون مع مسئولي الاحتلال إلى التوصل لحل منذ يوم أمس الجمعة فيما يسمى بمفاوضات " باريس2" .

وقال مصدر إن الخطة التي تمت مناقشتها في باريس تتضمن وقف القتال لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح ما بين 200 - 300 أسير فلسطيني مقابل 35 إلى 40 إسرائيلياً محتجزين في غزة.

كانت القاهرة استضافت أخيرا هذه المحادثات الرباعية لكن انسحب الوفد الإسرائيلي ورفض مطالب حركة حماس .

وفي اليوم الـ141 للحرب، اليوم (السبت)، قصف الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة حيث بات الوضع الإنساني بائسا، واستهدفت ضربات جوية مدينتي خان يونس ورفح. 

مسؤولون إسرائيليون محادثات باريس 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

جنرال إسرائيلي يهاجم نتنياهو: الوضع فوضى عارمة

أكسيوس: نتنياهو لن يوافق على عودة غزة كما كانت بعد انتهاء الحرب

صحف السعودية| مصر والإمارات تطوران «رأس الحكمة» باستثمارات 150 مليار دولار.. وزوجة البغدادي: كان مريضاً نفسياً

وزير الدفاع الإيراني: الهجمات البريطانية والأمريكية على اليمن انتهاك صريح لسيادتها

هبوط الدولار الأمريكي أمام الجنيه الاسترليني بأسواق لندن

حصيلة مؤلمة لشهداء غزة.. وإصابة عدد من جنود الاحتلال

القسام: مجاهدونا ق.تلوا 6 جنود إسرائيليين في خان يونس

إسرائيل تعلن سقوط صاروخين في أدميت بالجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية

ترشيحاتنا

يقترب من السعر الرسمي| ضربة قوية للدولار في السوق السوداء.. هل يصل 24 جنيهاً؟

قرار عاجل بشأن محاكمة 5 متهمين بقضية تجمهر منوف

35 قضية اتجار بـ12 مليون جنيه.. الداخلية تحاصر مافيا الدولار

أزمة في الأهلي بسبب إصابة ياسر إبراهيم

هدنة لــ6 أسابيع.. مسئولو الاحتلال يكشفون ما دار في مباحثات باريس 2

هل ستصل للشكوى.. موقف نهائي من روي فيتوريا لاتحاد الكرة المصري| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعب يقعوا في الفخ| أكثر الأبراج خيانة.. تعرف عليها

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

ريهام حجاج مع سامح عبد العزيز فى منطقة أبو رواش بسبب صدفة.. صور

تسببوا في بكائه وضحكه.. ماذا تمنى البريطانيون للملك تشارلز؟..فيديو

فيديو

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ