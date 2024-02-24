وسط أنباء عن مبادرة لدمج حماس.. فتح: لا حكومة بدون منظمة التحرير

أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة أنه "لا يمكن أن يتم تشكيل أي حكومة بعيدا عن مظلة منظمة التحرير الفلسطينية"، كونها المرجعية الشرعية للفلسطينيين وذلك ردا على حركة حماس التي أعلنت أمس الجمعة أنها توصلت لتوافق مع فصائل فلسطينية لتشكيل حكومة لإعادة إعمار غزة والتحضير للانتخابات.

وقال المتحدث باسم فتح: "نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط لإغاثة الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة"، مشيرا إلى أن "الأولوية الآن لإعادة الاعتبار للمسار السياسي وإعمار غزة".

ومن جانبه، أعلن أسامة حمدان القيادي بحماس أن الحركة متمسكة بمطالبها، وموقفها في ميدان المعركة يدعمها، وأن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من تحقيق أهدافه في أي من مراحل الحرب.

وأوضح القيادي في حماس أن إسرائيل ما زالت تتبنى موقفا متعنتا من مطالبها خاصة وقف الحرب وعودة النازحين ورفع الحصار، وأن أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتصادم مع جميع المبادرات.

في غضون ذلك، نقلت هيئة إذاعة الاحتلال عن مصادر أن الإدارة الأمريكية أبلغت إسرائيل بأن دولا عربية تعد مبادرة بشأن ما يسمى "اليوم التالي للحرب في غزة" مشيرة إلى أن هذه الخطة العربية تتضمن بندا يقضي بدمج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت هذه الهيئة الإسرائيلية أن بريت ماكجورك مبعوث الرئيس الأمريكي ضغط على نتنياهو لإجراء نقاش في الحكومة بشأن "اليوم التالي لحرب غزة". وقالت إنه -وبالتزامن مع مفاوضات باريس التي تسعى للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى- تجري الولايات المتحدة محادثات مع دول عربية (لم تسمها) بشأن اليوم التالي للحرب.

ولم يصدر أي تعليق فوري من واشنطن أو جامعة الدول العربية بشأن تلك الأنباء. وحذر ماكجورك من أنه إذا لم تتخذ إسرائيل قرارات، فإن الدول العربية والولايات المتحدة ستمضي قدما في القضية بدونها، بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية.