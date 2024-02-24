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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القصف العشوائي والتجويع والأمراض مثلث مرعب يواجهه الفلسطينين قي غزة ..فيديو

قطاع غزة
قطاع غزة

عرضت فضائية " يورونيوز " الإخبارية تقريرا عن وصول الحرب إلى يومها 141 في غزة ، لافتا إلى استشهاد 92 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا للتقرير فإن يسود تفاؤل حذر بشأن مفاوضات تبادل الأسرى والاعلان عن هدنة في غزة بعد تخفيف مطالب حركة المقاومة الفلسطينية حماس من جهة وتراجع تل أبيب من جهة أخرى عن بعض الشروط التي أعاقت التوصل إلى اتفاق حتى الآن .

ويعاني قطاع غزة منذ 141 يوما من القصف العشوائي المرعب والتجويح الذي تفرضه حكومة نتنياهو على المدنيين في غزة وأكثر من نصفهم من الاطفال، إضافة الأمراض التي زاد من حدتها تدمير أغلب المستشفيات والمراكز الطبية ومنع إدخال الأدوية إلى القطاع المحاصر.

قطاع غزة توك شو غزة فضائية يورونيوز

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