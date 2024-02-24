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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مقدمة بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية تغادر إلى أكرا الثلاثاء المقبل

صدى البلد

قرر مسئولو اللجنة الأولمبية، سفر مقدمة بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية إلى مدينة أكرا الغانية، يوم الثلاثاء المقبل 27 فبراير.


ويأتي سفر وفد مقدمة بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2024، من أجل حضور اجتماع تسجيل البعثة واستلام أماكن الإقامة وعمل كافة الترتيبات اللازمة للبعثة المصرية، على أن يتوالى بعدها سفر اللاعبين والأجهزة الفنية على أفواج.

ويضم وفد مقدمة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية، كلا من الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس البعثة، وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ، وأحمد رشيد مدير عام الشئون المالية، وخالد حسن مدير الشئون المالية، وأسامة صادق مدير عام العلاقات العامة باللجنة الأولمبية، وأحمد عرفان رئيس قسم العلاقات العامة، ولميس غازي مدير الشئون الفنية، وطارق سليمان رئيس قسم الشئون الفنية، وأشرف عابد أخصائي الشئون الفنية، ومحمد سليم أخصائي الشئون الفنية، وأحمد عبد العليم مدير الشئون الإدارية، ودكتورة أماني عبد التواب طبيب البعثة.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و 99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.

ويرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية دكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة.

وتتصدر مصر جدول الترتيب العام لميداليات الدورة الأفريقية عن تاريخها برصيد 1620 ميدالية بواقع 639 ذهبية و 500 فضية و 481 برونزية في 12 رياضة.

الجدير بالذكر، أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت بـ 6 نسخ اخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.

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