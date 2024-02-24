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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على بلدة بليدا في جنوب لبنان

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام لبنانية ، اليوم السبت، بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة بليدا في جنوب لبنان.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ في وقت سابق من اليوم، استهدفت بلدة بليدا في جنوب لبنان.

كما استهدف الطيران الحربي كذلك بالصواريخ بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وقصفت مدفعية العدو اطراف بلدتي الضهيرة وطيرحرفا.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن فرنسا نقلت للمسئولين اللبنانيين بأن رفض حزب الله الورقة الفرنسية ووقف إطلاق النار يعرض لبنان "لحرب إسرائيلية هائلة".

وكانت صحيفة “ليبانون نيوز” ذكرت في وقت سابق أن فرنسا سلمت بيروت مقترحا يتألف من ثلاث مراحل إلى تحقيق هدنة لمدة 10 أيام تليها محادثات حول الحدود.

وتضمن الاقتراح منع الفصائل المسلحة اللبنانية وإسرائيل من شن أي عمليات عسكرية ضد الطرف الآخر، بما في ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان. 

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