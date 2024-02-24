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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسطورة مصرية.. الأناكوندا يتغزل في محمد صلاح.. تفاصيل

صدى البلد

أشاد مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، بزميله النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وصفه بأنه أحد أساطير مصر بفضل إنجازاته الكروية خلال مسيرته الاحترافية.

وفي تصريحات لشبكة "أونزي" الفرنسية، أعرب مصطفى محمد عن فخره بوجود لاعب مثل محمد صلاح في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر حينما يتم وضع اسمه بجانب اسم صلاح، وأن يكونا معًا في الفريق، مضيفا:" صلاح أسطورة مصرية".

وأضاف مصطفى محمد أنه يسعى دائمًا لتحقيق أفضل أداء ممكن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر، وأنه يعمل بجدية لتحقيق أهدافه.

وختم مصطفى محمد تصريحاته بالإشادة بفريق نانت الفرنسي، وأشار إلى أنه شعر بالراحة بعد انضمامه إليه، وأن الأمور كانت صعبة في البداية، لكنه أصبح أفضل مع مرور الوقت.

ومن المقرر أن يحل فريق نانت، الذي يضم مصطفى محمد، ضيفًا على لوريان في مباراة مهمة ضمن الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.

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