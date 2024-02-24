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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كنوز بالمليارات.. كولومبيا تجهز لرحلة بحث عن سفينة غارقة في المحيط

رحلة بحث عن السفينة
رحلة بحث عن السفينة الشراعية في كولومبيا

ذكرت الحكومة في كولومبيا أن هناك خططا للقيام برحلة استكشافية في المياه العميقة؛ لاستكشاف السفينة الشراعية الأسطورية سان خوسيه، التي غرقت في القرن الثامن عشر شمال البحر الكاريبي في البلاد ويعتقد أنها كانت تحتوي على بضائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

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ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من البحث العلمي في المياه العميقة حول حطام السفينة، بجمع المعلومات؛ لتحديد القطع المناسبة والممكنة لاستخراجها، إذ يبلغ عمق الحطام 600 متر (حوالي 2000 قدم) في البحر.

موقع السفينة الشراعية في كولومبيا

وحددت كولومبيا موقع السفينة الشراعية في عام 2015، لكنها منذ ذلك الحين غارقة في نزاعات قانونية ودبلوماسية، وموقعها الدقيق هو سر من أسرار الدولة.

وأعلنت الحكومة في كولومبيا أنها ستستثمر حوالي 4.5 مليون دولار هذا العام في التنقيب الأثري عن السفينة الشراعية ذات الـ 62 مدفعًا و3 سواري، والتي غرقت عام 1708، بعد تعرضها لكمين، نصبه سرب إنجليزي، في طريقها إلى كارتيهانه.

وأوضحت ألهينا كايسيدو فرنانديز، المدير العام للمعهد الكولومبي للآثار والتاريخ، خلال ندوة حول السفينة الشراعية عقدت أمس الجمعة، في كارتيهانه، أنه بالنسبة للمرحلة الأولى من التحقيق، لا تنوي الحكومة في كولومبيا الدخول في شراكة مع شركات خاصة.

كولومبيا سان خوسيه البحر الكاريبي التنقيب الاثري السفينة الشراعية

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