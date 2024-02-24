أخبار التكنولوجيا|جوجل تكشف حقيقة إغلاق Gmail في أغسطس.. إيلون ماسك يؤكد إطلاق Xmail قريبا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



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تعرضت شركة آبل Apple الأمريكية، لموقف حرج بعد أن صادرت الإدارة العامة للجمارك في الصين مؤخرا شحنة من نظارات الواقع المعزز Vision Pro، حيث من المرجح أن تؤثر هذه الخطوة على خطط آبل لإطلاق نظاراتها "فيجن برو" في الصين أو أي أسواق أخرى.

انتشرت صورة متداولة على السوشيال ميديا، لـ رسالة بريد إلكتروني تزعم أن شركة جوجل Google، قررت إيقاف خدمتها الأشهر Gmail، جعل هذا المنشور المستخدمين أكثر قلقا نظرا لقيام الشركة بإغلاق أو تغيير علامتها التجارية لمنتج تلو الآخر على مدار السنوات الماضية.

كان عام 2023 عاما حاسما بالنسبة لشركة آبل Apple، حيث سيطرت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية على سوق الهواتف الذكية العالمية، حيث احتلت 7 من هواتف آيفون على المراكز العشرة الأولى من حيث المبيعات.

أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة إكس (تويتر سابقا)، على الإطلاق الوشيك لخدمة Xmail، مما أثار تكهنات حول قدرتها على منافسة خدمة البريد الإلكتروني الأشهر في العالم Gmail المملوكة لشركة جوجل الأمريكية.

يفرض واتساب WhatsApp، سيطرته على عالم المراسلة الفورية على الإنترنت، ولكن مع وجود منافسة متزايدة من تطبيقات أخرى مثل تيليجرام وسيجنال وثريما، يبذل تطبيق الدردشة الأشهر جهدا أكبر للبقاء والاستمرار في الصدارة دون منازع.

قامت شركة سامسونج Samsung، بإطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI مع سلسلة Galaxy S24 في يناير 2024 بشكل رسمي، ووعدت بطرحها لاحقا للعديد من هواتفها الرائدة.