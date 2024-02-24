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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|جوجل تكشف حقيقة إغلاق Gmail في أغسطس.. إيلون ماسك يؤكد إطلاق Xmail قريبا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

عرض جبار على iphone 11.. سعره 7900 جنيه فقط

اذا كنت تريد الحصول على آيفون 11 بسعر استثنائي، يمكنك توفير أكثر من نصف ثمنه، من خلال موقع “إيباى” الأمريكي بـ 7900 جنيهاً فقط؟

 

غير قانونية.. Vision Pro تضع آبل في موقف حرج مع الصين

تعرضت شركة آبل Apple الأمريكية، لموقف حرج بعد أن صادرت الإدارة العامة للجمارك في الصين مؤخرا شحنة من نظارات الواقع المعزز Vision Pro، حيث من المرجح أن تؤثر هذه الخطوة على خطط آبل لإطلاق نظاراتها "فيجن برو" في الصين أو أي أسواق أخرى.

 

جوجل تغلق خدمتها الأشهر Gmail.. الشركة تكشف الحقيقة

انتشرت صورة متداولة على السوشيال ميديا، لـ رسالة بريد إلكتروني تزعم أن شركة جوجل Google، قررت إيقاف خدمتها الأشهر Gmail، جعل هذا المنشور المستخدمين أكثر قلقا نظرا لقيام الشركة بإغلاق أو تغيير علامتها التجارية لمنتج تلو الآخر على مدار السنوات الماضية.

الأكثر مبيعا.. 7 هواتف آيفون تقهر أفضل موبايلات أندرويد

كان عام 2023 عاما حاسما بالنسبة لشركة آبل Apple، حيث سيطرت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية على سوق الهواتف الذكية العالمية، حيث احتلت 7 من هواتف آيفون على المراكز العشرة الأولى من حيث المبيعات.

 

بعد أزمة Gmail.. إيلون ماسك يهدد عرش جوجل بخدمة جديدة

أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة إكس (تويتر سابقا)، على الإطلاق الوشيك لخدمة Xmail، مما أثار تكهنات حول قدرتها على منافسة خدمة البريد الإلكتروني الأشهر في العالم Gmail المملوكة لشركة جوجل الأمريكية.

 

بيانات المستخدمين في خطر.. ضربة قاتلة لـ واتساب من منافسيه

يفرض واتساب WhatsApp، سيطرته على عالم المراسلة الفورية على الإنترنت، ولكن مع وجود منافسة متزايدة من تطبيقات أخرى مثل تيليجرام وسيجنال وثريما، يبذل تطبيق الدردشة الأشهر جهدا أكبر للبقاء والاستمرار في الصدارة دون منازع.

 

سامسونج تفجر مفاجأة مدوية.. 9 هواتف تحصل قريبا على Galaxy AI

قامت شركة سامسونج Samsung، بإطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI مع سلسلة Galaxy S24 في يناير 2024 بشكل رسمي، ووعدت بطرحها لاحقا للعديد من هواتفها الرائدة.

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