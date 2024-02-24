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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

غير قانونية.. Vision Pro تضع آبل في موقف حرج مع الصين

نظارة آبل Vision
نظارة آبل Vision Pro

تعرضت شركة آبل Apple الأمريكية، لموقف حرج بعد أن صادرت الإدارة العامة للجمارك في الصين مؤخرا شحنة من نظارات الواقع المعزز Vision Pro، حيث من المرجح أن تؤثر هذه الخطوة على خطط آبل لإطلاق نظاراتها "فيجن برو" في الصين أو أي أسواق أخرى.

ووفقا للسلطات الصينية، صادرت جمارك هونج كونج، شحنة من جهاز عرض مثبت على الرأس كانت قادمة إلى البلاد بشكل غير مشروع، حيث تعتبر سماعة الرأس Apple Vision Pro غير قانونية في الصين في الوقت الحالي.

 

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لماذا تعتبر نظارات آبل Vision Pro غير قانونية في الصين؟

جميع الأجهزة الإلكترونية في العالم تحتاج إلى موافقة السلطات المحلية للمنطقة المقرر بيعها قبل دخولها إلى السوق، ولكن في الوقت نفسه، يستغرق الحصول على موافقة السلطات المحلية وقتا طويلا قد تصل لعدة أشهر.

شحنة Vision Pro التي تم مصادرتها في الصين

ولهذا السبب، تعتبر السلطات الصينية نظارة Vision Pro منتج غير قانوني لأنها لم يصرح لها بعد بالدخول إلى البلاد، وذلك لأن شركة آبل لا تزال في طور الحصول على موافقة من السلطات المحلية في الصين، فقد أشارت الشركة الأمريكية إلى هذا الأمر بشكل واضح في حدث إطلاق نظاراتها "فيجن برو".

وقالت شركة آبل إن جهازها الجديد مصرح له بشكل رسمي في الولايات المتحدة فقط، ولكنها تعمل للحصول على تصريحات لبيعها في دول أخرى، وقالت الشركة أيضا إنها لن تكون مسؤولة عن أي جهاز Vision Pro يباع خارج الولايات المتحدة، وبما أن شركة آبل لم تعلن رسميا عن حصولها على الموافقات التي تحتاجها للبيع في الصين، فإن الجهاز غير قانوني في البلاد.

وعلى الرغم من أن شركة آبل غير مسئولة على دخول الشحنة التي صادرتها السلطات الصينية، والتي قدرت الجمارك القيمة السوقية الإجمالية لها بأكثر من 100 ألف يوان (13893 دولارا)، فهناك بعض الأسباب المحتملة وراء إدخال منتجها الجديد Vision Pro إلى الصين بشكل غير قانوني، وهي:

1. منذ الإطلاق الرسمي لسماعة الرأس Vision Pro في الولايات المتحدة، فقد جذبت الكثير من الاهتمام على مستوى العالم، لهذا السبب، فأن بعض الناس متحمسون لتجربة هذا المنتج الجديد ولا يمكنهم الانتظار حتى الإطلاق الرسمي لتجربته.

2. قد يكون المشتري - مهرب الشحنة التي تمت مصادرتها-  يسعي ليكون التاجر الأول في المنطقة الصينية الذي يبيع المنتج الجديد.

3. من المحتمل أن يكون المشتري مدونا يريد أن يكون من أوائل الذين يقومون بمراجعة عملية لـ Vision Pro في الصين.

4. يمكن أن تكون الشحنة من أجل الربح، نظرا لأن الجهاز ليس متاحا للبيع بشكل رسمي في الصين، لذا فمن الممكن بيعه بأسعار مبالغ فيها.

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