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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحكومة: مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد أن الدولة ستتجاوز التحديات.. فيديو

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ استثمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، تؤكد أن الدولة المصرية ستتجاوز التحديات التي تواجهها حاليا، مشددًا على أن الدولة لديها رؤية وخطط لمواجهة التحديات الراهنة، وأهم محاور هذه الرؤية، هي ضبط سعر الصرف، وخفض التضخم، لذلك، عملت على جذب الاستثمارات المباشرة.

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وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "المشروع يعكس رسالة ثقة من المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة".

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن: "المشروع يمثل فرصة مواتية لضبط سعر الصرف سوق النقد الأجنبي وباكورة استثمارات كبرى قادمة في الطريق كما أعلن رئيس الوزراء، وهذا الأمر يعكس ثقة المستثمرين في جاذبية الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة".

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