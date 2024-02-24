لا تهتم لمن يقول عليك مجنونا.. لسانك دليل على حالتك الصحية.. تفاصيل

لن تكون مجنونا، انعزل مع نفسك، وافتح فمك، وانظر إلى المرآة، وذلك بعد أن تكون قد أخرجت لسانك خارج الفم، وابدأ بتفحص اللسان بنظرة فاحصة، دقق جيدا، ولا تترك أي ملاحظة دون أن تدونها، بل وكرر الأمر لعدة أيام، وحبذا لو تكرر الأمر كثيرا، ولا تشغل بالك بتعليقات الآخرين، فربما لو علموا الفوائد العظيمة لتلك العادة، لاتبعوك على الفور، فتلك الخطوة قد توثر في طول عمرك، أو حالتك النفسية والجسدية، ففى تلك الصورة على المرآة قد تحدد مستقبلك.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة فوكس الألمانية، كشفت العديد من الدراسات الطبية، أن الفحص الدوري للسان، ودراسة أي تغيرات عليه، من حيث اللون أو الحجم أو الشكل، فإن ذلك يعكس حالتك الصحية، وقد تكتشف مرضا ما، حيث أكدت تلك الدراسات أن هناك الكثير من الأمراض تترك أثرها على لسان الإنسان، وهنا نرصد ما نشرته الصحيفة الألمانية، وهو ما قد يساعدك على إجراء تلك الخطة بنفسك.

حالة لسان تكشف الكثير عن صحتك

وفقا للصحيفة الألمانية، فإن قلة قليلة من الناس يفكرون في لسانهم، ولكن حالة لسانك يمكن أن تكشف الكثير عن صحتك، فهنا يمكنك أن تقرأ لماذا يستحق إلقاء نظرة فاحصة على اللسان، حيث يمكن أن يشير تساقط الشعر إلى نقص المغذيات، والصداع هو أحد أعراض الجفاف، والتهاب الحلق غالباً ما ينذر بالبرد - كل هذا يبدو مألوفاً، أليس كذلك؟.

وفي كثير من الحالات، يظهر الجسم بسرعة عندما يكون هناك خطأ ما في صحتك، حيث يوفر اللسان أيضًا معلومات حول حالتك الصحية، لكن معظم الناس لا يدركون ذلك حتى، فمن المحتمل أن أي شخص قد لا يقضي وقتاً طويلاً في فحص لسانه، ولكن نظرة سريعة يمكن أن يكشف عن الحالة الصحية لجسمه، ففي الواقع، هناك مجموعة كاملة من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من «قراءة» حجم وملمس ولون اللسان وشكله.

وللتشخيص الطبي للسان يستخدم مخططاً يتوافق مع أجزاء مختلفة من الجسم، حيث تعكس مقدمة اللسان الأعضاء العليا في الصدر، كالرئتين والقلب، أما منتصف اللسان فيمثل الأعضاء؛ كالكبد والمرارة والمعدة، أما الجزء الخلفي من اللسان فيعكس الأمعاء والمثانة، والكلى.

لون اللسان وشكله

وعادة ما يكون لون اللسان الطبيعي والصحي ورديا أو أحمر فاتحا مطليا بطبقة بيضاء طفيفة، وليس سميكاً أو نحيفاً للغاية، ولا يتداخل مع الأسنان، وجدير بالذكر أنه عند النساء أثناء فترة الحيض، قد يكون لون اللسان أرجوانياً، وإذا كان لون اللسان شاحباً فهذا يمكن أن يشير إلى نقص الفيتامينات أو المعادن في جسم الإنسان، وهذا يكون أكثر شيوعاً بين أولئك الذين يعانون فقر الدم أو الأنيميا، أما إذا كان لونه أحمر فهذا يمكن أن يشير إلى إصابة الشخص بالحمّى أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وإذا كان لساناً منتفخاً، فهذا قد يشير إلى نقص في العناصر الغذائية ودرجة رطوبة الجسم، في حين إنه إذا كان اللسان رقيقاً، فهذا قد يشير إلى إصابة الشخص بالجفاف، لذلك يجب الانتباه إلى التغييرات التالية في الجسم العضلي المتحرك.

1. لسان الفراولة الأحمر .. هل لسانك يلمع ويشبه لون الفراولة الناضجة؟ كن حذرًا، فقد يشير هذا إلى نقص فيتامين ب 12 أو الحديد، كلا العنصرين الغذائيين مسؤولان عن تكوين ما يسمى الحليمات، فإذا كان الجسم يعاني من نقص، يكون هناك عدد أقل من الحليمات على اللسان.

وهذا يعني بلغة واضحة: أن اللسان أكثر نعومة وحساسية - وهو ما ستلاحظه على الأرجح عند تناول الأطعمة الحارة أو الساخنة. غالبًا ما يتأثر الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا بالنقص.

2. طبقة بيضاء متفتتة على اللسان .. الطبقة لا تنتمي حقا إلى اللسان، فإذا كان أيضًا أبيض اللون ومتفتتًا، فقد يشير ذلك إلى فطر الخميرة، وغالبًا ما يحدث مرض القلاع الفموي الأبيض عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو مرض السكري أو أمراض المناعة الذاتية. تناول المضادات الحيوية يمكن أن يسبب مرض القلاع أيضًا. ومن الأفضل أن يتم فحصه من قبل الطبيب.

3. زغب أسود على اللسان .. الزغب الأسود يبدو أسوأ مما هو عليه، في البداية يشير "فقط" إلى سوء نظافة الفم. لذا قم دائمًا بتنظيف أسنانك جيدًا، فالتدخين وشرب القهوة أو الشاي الأسود يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تغميق اللسان، ورائحة الفم الكريهة هي العلامة الأولى، نصيحة: كشط لسانك يمكن أن يساعد.

4. اللسان المتجعد .. لا داعي للقلق - فاللسان يتقدم في العمر أيضًا في مرحلة ما ويشكل التجاعيد. ومع ذلك، يصبح الأمر مثيرًا للقلق إذا تراكمت البكتيريا أو تطورت الفطريات بسبب سوء نظافة الفم. وفي هذه الحالة عليك الذهاب إلى الطبيب.

5. ماذا يعني عندما يحترق لسانك؟ .. هل يحترق لسانك كثيرًا، وليس فقط بعد تناول الطعام الحار؟ من المحتمل أنك تستخدم معجون أسنان خاطئًا مما يؤدي إلى تهيج لسانك كثيرًا، فيمكن أيضًا أن يكون سبب حرق اللسان بسبب الهرمونات، وتتأثر النساء بشكل خاص أثناء انقطاع الطمث، ومع ذلك، طالما أن اللسان يبدو طبيعيًا، فإن الإحساس بالحرقان غير ضار.

6. لسان كبير الحجم .. يشير ذلك إلى عواقب مرض الغدة الدرقية أو ورم في المخ، فلسان متورم يدل على وجود حساسية حديثة تهدد حياتك، واللسان الجاف، يعني اضطراب الغدة اللعابية، ولسان شديد الاحمرار، وإذا ظهر على اللسان احمرار شديد مرفق بأعراض جانبية أخرى مثل الصداع والضغط على القفص الصدري أو آلام في البطن، فقد يكون ذلك مؤشرا لاضطرابات في الجهاز الهضمي وأمراض الكبد أو أمراض القلب، بحسب موقع "غيزوندهايتس تيبس"، أما لسان نحيف، فهو إشارة إلى فقر الدم ومرض في الأمعاء أو علاج بمضادات حيوية.