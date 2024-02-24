أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية خاصة حول تفاصيل رسوب جماعي في كلية الصيدلة جامعة سوهاج، فلم يمض وقت على رسوب طلاب طب بشري سوهاج الأسبوع الماضي؛ إلا وأتى رسوب 75٪ من طلاب الفرقة الأولى بكلية الصيدلى هذا الأسبوع، وسط حالة صدمة بين الطلاب وأولياء الأمور، وسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى توضيح تفاصيل هذا الإخفاق الكبير فى النتائج.

وتلقى طلاب الفرقة الأولى بكلية الصيدلة جامعة سوهاج صدمة جديدة، وهي رسوب 79% منهم، ونجاح 21% فقط في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

وكشف مصدر في كلية الصيدلة جامعة سوهاج، عن أن نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بالكلية، ليست نهائية، ولا يمكن حصرها إلا بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وإعلان النتيجة بشكل رسمي، بالإضافة إلى وجود امتحانات الدور الثاني لمن رسب في امتحانات الدور الأول.