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حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

أحمد دياب مذيع موقع
أحمد دياب مذيع موقع صدى البلد الإخباري

قدّم مذيع موقع صدى البلد الإخباري  أحمد دياب تغطية خاصة حول تفاصيل جمع عاطلين 63 مليون جنيه استطاعا  أن يجمعاها من النصب والاحتيال على المواطنين.
وتم التوصل لهما وكشف عملية النصب من خلال أجهزة وزارة الداخلية، التي تسعى لكشف مثل هذه الجرائم، حيث انتشرت مؤخرًا عمليات نصب كثيرة على المواطنين حيث يقوم الشخص المحتال بتجميع أموال من البعض بحجة السفر للخارج، وبيع وحدات سكنية، وأيضًا بحجة تحقيق مكاسب كبيرة من مشاريع وهمية.
نوضيح تفاصيل عملية النصب التي قاما بها بالإضافة إلى كيفية تمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من الوصول لهؤلاء المحتالين.

حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلين – مقيمان بالإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد).
وقُدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكوران بـ (63) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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