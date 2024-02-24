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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الراتب حسب الخبرة.. فرص عمل جديدة للشباب| تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

تسعى الحكومة وزارتها المختلفة والهيئات التابعة لها من توفير فرص عمل للشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وعليه تعلن  وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالاعلان بشكل دوري عن وظائف شاغرة.

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

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وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعى إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

فرص عمل الشباب والرياضة


فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، وذلك في إحدى الشركات الخاصة المشهورة والتي أعلنت عن حاجتها للتعيين فى مجموعة من الوظائف الشاغرة حيث يحصل الملتحق بالعمل علي مجموعة من الحقوق والمميزات المختلفة.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف الشباب والرياضة والتي تتضمن مايلي :- 
- مؤهل أو بدون

- يفضل الخبرة

- الحد الاقصى للسن 45 سنة

- موقف واضح من التجنيد

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة


وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن إعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة  ما يلي :-

- تشمل التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عمال مخزن

-  كما تشمل التخصصات المطلوبة صنيعى جوكر

- كما تتضمن التخصصات المطلوبة صنيعى سنجر

- وتتوافر وظائف صنيعى اوفر

- مساعدين

- تتضمن التخصصات المطلوبة عمال انتاج

-  أفراد أمن

- تتوافر الفرص فى العبور

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

-الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

- يوجد وسيلة موصلات (القاهرة - القليوبية - الشرقيه)

- عدد ساعات العمل 8 ساعات

- تأمين طبي – اجتماعي

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كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

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